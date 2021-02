Calciomercato Milan, dall’Arsenal arriva il nuovo Henry | Maldini beffa la Juve

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, la Juventus e il Milan si starebbero dando battaglia per Folarin Balogun, giovane attaccante dell’Arsenal

Calciomercato Juventus Milan Maldini Balogun/ Dopo un inizio di stagione davvero scintillante, il Milan di Stefano Pioli non sta attraversando uno dei suoi periodi di forma migliori. Ibra e compagni sono stati superati dall’Inter, dopo la clamorosa debacle subita per opera dello straordinario Spezia di Vincenzo Italiano, autentica rivelazione di questo campionato. Ecco perché la dirigenza rossonera sta cercando in tutti i modi di sondare il terreno, per riuscire a portare in porto quei colpi che potrebbero incrementare il tasso qualitativo del “Diavolo”.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, notizia poi ripresa anche da calciomercatoweb.it, il Milan starebbe attenzionando con molto interesse il profilo di Folarin Balogun, giovane attaccante newyorkese, ma di passaporto inglese, in forza all’Arsenal. Seconda punta atipica, ma in grado di fungere anche come esterno, Balogun ha totalizzato 21 presenze totali, contando i campionati dilettantistici e quelli dei “grandi”, siglando ben 10 goals. Un bottino niente male, per un calciatore che ha mostrato degli sprazzi da vero fuoriclasse.