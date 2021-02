Kean alla Juventus, calciomercato: l’Everton fissa il prezzo per la cessione

Calciomercato Juventus, l’Everton valuta Kean non meno di 70 milioni di euro e non è intenzionato ad ascoltare offerte inferiori a quella soglia

Calciomercato Juventus Kean/ In queste ore è letteralmente scoppiata la “Kean mania“: la sfavillante prestazione sfoderata dall’attaccante italiano al Camp Nou non ha di certo lasciato indifferente gli addetti ai lavori. L’ex centravanti della Juventus ha incantato tutti sia in termini di personalità, tecnica, ma soprattutto carisma, dimostrando una maturità da veterano. Impiegato come esterno nel 4-3-3 disegnato da Pochettino, la facilità con la quale Kean ha dialogato con i vari Mbappè e Icardi è apparsa per certi versi disarmante.

Ricordiamo che l’assistito di Mino Raiola è in prestito al Paris Saint Germain: l’accordo tra i parigini e l’Everton è stato siglato a pochi istanti dal gong che ha suggellato la fine della sessione estiva di calciomercato. Accostato a più riprese alla Juventus, i bianconeri effettivamente hanno cercato di riportare a Torino il figlio prodigo, salvo però scontrarsi con l’intransigenza dei Toffees, che continuavano a chiedere almeno 35 milioni di euro per cedere il calciatore.