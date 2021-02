Juventus, infortunio Arthur: la data del possibile rientro | C’è una speranza

Arthur infortunato, Juventus: Andrea Pirlo spera di poter recuperare il brasiliano i primi di marzo. Le ultimissime

Arthur Infortunio Juventus/ Dopo un inizio di stagione piuttosto tribolato, Arthur Melo si era guadagnato un posto da titolare fisso all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo. Il brasiliano, giunto a Torino nell’ambito dello scambio che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, si è tuffato nella nuova esperienza torinese in punta di piedi, riuscendo a convincere anche gli scettici. Tuttavia, a pochi giorni dal ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, il play maker è rimasto vittima di una calcificazione di natura post traumatica, che gli ha impedito di prendere parte sia alla gara contro il Napoli che a quella contro il Porto.

L’assenza di Arthur è pesata a non poco in termini di prestazione: Bentancur ha mostrato i suoi limiti da regista, difettando sia in termini di reattività che di precisione. Rabiot non è mai stato un play davanti alla difesa, ed ecco spiegata la piccola flessione in campionato e in Champions League della compagine di Pirlo dell’ultimo periodo.