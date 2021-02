Haaland alla Juventus, calciomercato: asta internazionale per il norvegese

Calciomercato Juventus, Haaland non piace soltanto ai bianconeri ma anche a Real Madrid, Barcellona e Chelsea

Calciomercato Juventus Haaland/ Da alcuni giorni è scoppiata la Haaland mania. Negli ottavi di finale contro il Siviglia il fenomeno norvegese ha dimostrato ancora una volta, semmai fosse necessario, di essere un..fenomeno. Il centravanti del Borussia Dortmund è ormai sulla cresta dell’onda, configurandosi come uno dei protagonisti indiscussi del panorama calcistico internazionale, contendendo a Mbappè il ruolo di re di quest’edizione della Champions League.

E pensare che l’assistito di Mino Raiola è stato a un passo dal vestire la maglia della Juventus esattamente un anno fa, prima che l’attaccante decidesse di sposare la causa giallonera. Paratici aveva portato avanti i colloqui con Mino Raiola sotto traccia, salvo poi ritornare sui suoi passi in concomitanza delle esose richieste contrattuali del fuoriclasse, troppo alte per le casse della Vecchia Signora. Haaland è tornato ad essere accostato ai piemontesi, anche se la concorrenza è ora drasticamente aumentata: come riferito da tuttojuve.com, sull’asso del Borussia ci sarebbero non solo il Real Madrid e il Barcellona, ma anche il Chelsea.