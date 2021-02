Calciomercato Juventus, arriva il vice Morata: chiusura vicina per il bomber

Depay alla Juventus, calciomercato: secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia i bianconeri sono balzati in pole nella corsa al francese

Calciomercato Juventus Depay Paratici/ Importanti novità sul fronte Memphis Depay. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse in giornata sui quotidiani francesi, l’attaccante transalpino sembra essere molto vicino alla Juventus. Nelle scorse settimane gli intermediari della Vecchia Signora hanno fatto recapitare a Depay, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Lione in scadenza quest’anno, un’offerta davvero allettante: quadriennale a circa 5 milioni più bonus a stagione.

Cifre piuttosto importanti, con le quali la Juve ha scavato un solco rispetto alle altre pretendenti di Depay: Barcellona in primis, che non è riuscito ad affondare il colpo la scorsa estate e che ora si trova imbrigliato in una situazione economica piuttosto problematica. Da non trascurare, poi, le sirene dalla Premier, con Liverpool e United sempre molto attente ad eventuali offerte per Depay: la Juve al momento è in vantaggio, ma non ha ricevuto ancora alcuna risposta definitiva dall’asso francese.

Depay-Juventus, calciomercato: la fumata bianca non c’è ancora, ma..

Calciomercato Juventus Depay/ Le prossime settimane saranno decisive in tal senso: la Juve ha tutta l’intenzione di chiudere la trattativa a stretto giro di posta, anche e soprattutto per evitare che si crei un’asta potenzialmente pericolosa per le casse bianconere, a cui un attaccante dalle caratteristiche di Depay serve eccome per riuscire a competere in tutti i pronti. Il solo Morata come numero nove non basta, e Paratici è alla ricerca di importanti soluzioni: trapela cauto ottimismo, ma la partita per il francese non è ancora chiusa.