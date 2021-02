Calciomercato Juventus, Pirlo avrebbe potuto allenare altrove: il retroscena

Calciomercato Juventus, l’ultimo retroscena vede protagonista Pirlo, il maestro avrebbe potuto allenare altrove, i dettagli.

Calciomercato Juventus, Andrea Pirlo avrebbe potuto allenare altre squadre al posto della Juventus, l’ultimo retroscena sul maestro ha del clamoroso vista la situazione odierna.

Un periodo certamente non facile per i bianconeri, che dopo la sconfitta contro il Napoli e Porto hanno visto complicarsi i due obiettivi (ancora ampiamente raggiungibili) di campionato e Champions League. C’è ancora tempo per rimediare però, a cominciare dalla gara di lunedì contro il Crotone che sarà un’altra prova del nove per il maestro e i suoi ragazzi. Sbagliare adesso risulterebbe fatale, proprio per questo motivo la Juventus è più concentrata che mai per raggiungere i tre punti e, chissà, approfittare di un eventuale pareggio nel derby che potrebbe dare ancora più sprint per arrivare ai vertici alti della classifica. Il tecnico della Juventus dovrà fare i conti con alcuni problemi di formazione: tanti assenti per la gara di lunedì, ma proprio alla vigilia del match è fuoriuscito un retroscena molto interessante su Pirlo:

