Calciomercato Juventus, Pirlo pensa ad André Silva: ci pensa Mendes

Calciomercato Juventus, Pirlo necessita di un nuovo attaccante e l’ultima suggestione per il centroavanti arriverebbe da Mendes, o meglio, grazie a lui. Stiamo parlando dell’ex attaccante del Milan Andrè Silva.

I bianconeri sono entrati nella fase decisiva della stagione che, per la verità, non è iniziata nel migliore dei modi, nonostante le grandi vittorie in Coppa Italia e campionato prima del tracollo contro il Napoli e la successiva sconfitta in Champions League contro il Porto. Ma ciononostante la Juventuscontinua a lavorare per invertire questo brutto periodo, migliorando le prestazioni di squadra per poter ribaltare il risultato con i portoghesi al ritorno all’Allianz Stadium, ma non perde di vista quelli che potrebbero essere i rinforzi importanti sul mercato.

