Calciomercato Juventus, scambio in Premier per arrivare alla punta

Continua sempre a tenere banco il calciomercato della Juventus, con continui rumors che arrivano riguardo la squadra bianconera.

Siamo nella fase clou della stagione e l’undici di Andrea Pirlo è chiamato a dare il massimo, in Italia e in Europa, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ciò non toglie che senz’altro la dirigenza avrà già iniziato a pianificare nel dettaglio il futuro, con le possibili mosse da mettere a segno per rendere l’organico bianconero sempre più forte e competitivo. Un nuovo rumor riguarda l’arrivo di un centravanti. Un ruolo nel quale la Juventus potrebbe dover investire per rendere, sia numericamente che tecnicamente, più valido il suo reparto offensivo.



