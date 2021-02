De Paul alla Juventus, calciomercato: sul piatto 35 milioni per il “colpo gobbo”

De Paul alla Juventus, calciomercato: sirene inglesi per il calciatore argentino, per il quale è forte l’interessamento del Liverpool

Calciomercato Juventus De Paul/ Da tempo Rodrigo De Paul è nel mirino della Juventus. Già in estate i bianconeri hanno provato ad imbastire una trattativa con l’Udinese, anche se i friulani hanno eretto un muro piuttosto invalicabile, chiedendo per la mezzala argentina non meno di 40 milioni di euro. Una cifra che la Juve, imbrigliata da alcuni esuberi che non è riuscita a cedere, non poteva soddisfare se non dilazionando le modalità di pagamento: soluzione poco gradita per l‘Udinese, che ha resistito anche agli assalti del Leeds.

E proprio dall’Inghilterra nelle ultime sarebbe arrivata un’offerta davvero importante per Don Rodrigo. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, il Liverpool sarebbe intenzionato a formalizzare un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro per acquistare il 26 enne centrocampista argentino, autore anche quest’anno di una stagione sopra le righe, costellata da goal e assist in quantità industriale.

De Paul alla Juventus, calciomercato: il Liverpool irrompe nella trattativa, i dettagli

Calciomercato Juventus/ Klopp ha individuato in De Paul il profilo ideale per rimpolpare un centrocampo che fino a questo momento sta facendo una fatica tremenda, non riuscendosi a confermare ai livelli della passata stagione. L’offerta per De Paul, se confermata, rischierebbe di far saltare il banco, scompaginando le carte in tavola: la Juve è chiamata alla contromossa anche perché l’Inter, che da tempo era sulle tracce del calciatore, sembra essersi chiamata fuori a seguito delle note vicissitudini societarie che vedono protagonista il gruppo Suning.