Juventus, la conferenza stampa di Pirlo: “Dybala ancora indisponibile”

Juventus, conferenza stampa pre Crotone: i bianconeri domani affronteranno l’ennesima prova del nove del campionato. Vietato sbagliare.

Juventus, Andrea Pirlo in conferenza stampa ha parlato alla vigilia del monday night contro il Crotone, che si giocherà domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Vietato sbagliare. I bianconeri non possono più concedersi passi falsi, dopo la sconfitta con il Napoli la corsa alla testa della classifica si è ulteriormente complicata, perdere punti adesso potrebbe risultare cruciale. Proprio per questo motivo i bianconeri domani sera vogliono vincere e ottenere i tre punti nel proprio stadio. A tal proposito il maestro si è espresso sulla questione, ecco cosa ha detto: “Domani Dybala sarà ancora indisponibile”.

Juventus Crotone, la conferenza stampa di Pirlo

Brutte notizie per domani, la Juventus dovrà privarsi della Joya che risulterà ancora indisponibile. Ma dal primo minuto ci sarà Buffon: “Buffon giocherà dal primo minuto. Dybala non sarà disponibile purtroppo invece di migliorare le cose rimangono uguali. Il dolore al ginocchio persiste quindi bisogna aspettare ancora qualche giorno. Ramsey è disponibile adesso valuteremo se farlo giocare dall’inizio e in quale posizione, ma è già una buona notizia averlo a disposizione”. Buone notizie quindi sul fronte Ramsey che potrebbe addirittura partire dal primo minuto.