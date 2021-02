Juventus, quando rientra Arthur? Pirlo in ansia: le ultime sull’infortunio

Desta preoccupazione l’infortunio accorso ad Arthur, dal quale il brasiliano non si è ancora ristabilito. Le ultime in casa Juventus

Arthur infortunio rientro Juventus/ La sua assenza è pesata e non poco sia contro il Napoli che contro il Porto. Stiamo parlando di Arthur, vittima di una calcificazione di natura post traumatica della membrana interossea: infortunio patito a pochi giorni dalla gara contro di ritorno contro l’Inter in Coppa Italia. I tempi di recupero sono piuttosto incerti: lo staff medico bianconero farà tutto il possibile per metterlo a disposizione di Pirlo per la gara contro il Porto, anche se sarà una gara contro il tempo.

Al momento trapela un certo pessimismo, anche se i prossimi giorni contribuiranno a rendere più chiara la situazione, quando il brasiliano sarà sottoposto ad esami strumentali specifici per capire se e come procede la via del recupero. Sono attesi importanti novità sotto questo punto di vista: Pirlo ha assoluto bisogno del suo play maker.