Juventus, l’assenza di Arthur pesa: ecco quando potrebbe tornare

La Juventus in questa fase deve fare i conti con tanti infortuni che purtroppo condizionano le scelte di Andrea Pirlo.

A centrocampo si sta facendo sentire l’assenza di Arthur. Il centrocampista brasiliano, chiamato a dettare i tempi di gioco, sembrava aver trovato una buona continuità di rendimento quando un infortunio lo ha frenato, estromettendolo dal campo proprio in queste settimane nelle quali la Juve avrebbe avuto un grande bisogno del suo talento e della sua esperienza. Quando torna? E’ questa la domanda che i tifosi bianconeri si stanno facendo, consapevoli del fatto che questa è la fase clou della stagione, sia in serie A che in Champions League.



