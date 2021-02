Juventus, Bergomi sospende il giudizio e provoca sulla guida di Pirlo

By

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Crotone con l’obiettivo di far dimenticare le ultime due sconfitte subite.

Il ko contro Napoli e Porto hanno un po’ offuscato il cammino di una squadra che sembrava aver trovato la giusta continuità di rendimento. Gli ultimi passi falsi però non devono condizionare l’autostima di un gruppo che è stato colpito in questo 2021 da numerosi infortuni e che non hanno permesso a Pirlo di schierare a volte la miglior formazione possibile. Tra i vari commenti alla situazione bianconera del momento anche quello di Beppe Bergomi.



