Milik, altro che pista tramontata. La Juventus è più vigile che mai

Milik resta uno dei calciatori maggiormente seguiti da Fabio Paratici in vista del prossimo calciomercato. Probabile l’arrivo alla Juventus.

Il portale calciomercato.it dà importanti aggiornamenti sulla corsa al nuovo centravanti della Juventus. Negli ultimi mesi, sono stati molti i nomi sondati dalla Vecchia Signora sul mercato, alla ricerca del profilo giusto per accontentare Andrea Pirlo. Da Scamacca a Giroud, passando per Dzeko, soprattutto la scorsa estate. In vista della prossima sessione estiva, Paratici sembra avere tutta l’intenzione di affondare il colpo per Milik. Il Napoli non gradirebbe affatto l’operazione, ma dovrebbe farsene una ragione.

