Paratici ha un nuovo pallino. E’ di nazionalità coreana

Son è il nuovo pallino di Fabio Paratici. Il coreano del Tottenham è in cima alla lista degli acquisti che vorrebbe fare la Juventus.

La notizia è molto importante, perché testimonia come la Juventus stia già lavorando al prossimo calciomercato. I bianconeri non sono soddisfatti di come le cose stanno andando in questa stagione, con lo scudetto che viaggia convinto in direzione Milano. E’ l’Inter ad un passo dal titolo che potrebbe festeggiare allo Stadium nel penultimo turno di campionato. Il portale News Diretta Gol rilancia una notizia molto fresca che circola molto in Inghilterra. La Vecchia Signora vuole Son del Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> «La Juventus se vuole può comprare Haaland. Alaba invece no»

Son, come stanno le cose

In estate la destinazione della squadra mercato bianconera sarà il New White Hart Lane con l’obiettivo di strappare al Tottenham una delle sue stelle: Son. In questa stagione ha giocato 36 partite tra Premier, FA Cup, EFL Cup ed Europa League, ed ha realizzato 18 gol. Il nordcoreano rappresenta una delle stelle del Totthenam, ma nonostante ciò potrebbe essere ceduto dal club inglese. I londinesi, al momento sono noni il classifica e sembra complicata una possibile qualificazione in Champions. Ecco che, per fare cassa, la dirigenza degli “Spurs” potrebbe lasciar partire Son. La cifra richiesta per la cessione si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro.