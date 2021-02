Calciomercato Juventus, il rinnovo di Paulo Dybala si allontana, a fine stagione le parti potrebbero allontanarsi definitivamente.

Calciomercato Juventus, la pandemia da Covid-19 ancora non si è arrestata e nemmeno la crisi finanziaria che, data l’impossibilità di ospitare i tifosi allo stadio, non garantisce quelle entrate necessarie ai club di Serie A e europei, dunque, si prospetta un altro mercato low cost anche in estate. La Juventus dovrà innanzitutto fare il piano sui giocatori in uscita, non è escluso che altri big a fine stagione possano partire, come Dybala. sull’argentino, che attualmente non gode di un buono stato di forma, ancora fuori per infortunio, c’è molta perplessità sul futuro. Sembra infatti sempre più concreta la possibilità di una separazione a fine stagione.

Calciomercato Juventus, il rinnovo si allontana: scelto il sostituto

Il suo futuro appare molto incerto, anzi, sembra più propenso l’addio. Qualora infatti dovesse verificarsi questa ipotesi i bianconeri interverrebbero sul mercato con altri profili, c’è il sogno Depay. L’olandese piace già da tempo alla dirigenza bianconera che già ad inizio stagione ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, ma la presenza ingombrante del Barcellona ha fatto si che Depay fosse ormai prossimo sposo dei blaugrana. Ma, ora, vista la situazione con Messi sempre più propenso all’addio a fine stagione, il Barcellona è piombato su Aguero del Manchester City. Qualora Aguero dovesse essere confermato allora Depay sarebbe libero di firmare con i bianconeri.