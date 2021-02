Calciomercato Juventus, bianconeri attenti ai possibili affari a parametro zero per fine stagione. Interessa Mata.

Calciomercato Juventus, la pandemia da Covid-19 ancora non si è arrestata e nemmeno la crisi finanziaria che, data l’impossibilità di ospitare i tifosi allo stadio, non garantisce quelle entrate necessarie ai club di Serie A e europei e, dunque, si prospetta un altro mercato low cost anche in estate. Ma ciò non deve, per forza, essere visto come un problema. Come diminuisce la domanda, naturalmente, diminuisce l’offerta e si potrà arrivare a giocatori di qualità magari anche più facilmente. Molti sono i parametri zero che a fine stagione potrebbe diventare ghiotte occasioni. Fra questi c’è anche Mata del Manchester United che va in scadenza con i Red Devils. Sarebbero tre le squadre di Serie A interessate al suo acquisto.

Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: arriva a fine stagione