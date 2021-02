Isco alla Juventus, il calciomercato: il destino dello spagnolo è segnato

Calciomercato Juventus, Isco sempre più lontano dal Real Madrid: il calciatore lascerà la Spagna al termine di questa stagione

Calciomercato Juventus Isco Real Madrid futuro/ Il ritorno di Zinedine Zidane per certi aspetti è stato fatale per Isco, che dopo l’avvento di Zizou, non sta vedendo il campo con continuità. Il trequartista è stato relegato molte volte in panchina, anche perché il tecnico francese gli preferisce esterni puri come Vicinius, in grado di fare bene entrambe le fasi e di allungare la squadra con scatti funambolici. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, le possibilità che il calciatore resti in quel di Madrid sono ormai ridotte al lumicino.

Sono tanti i club che hanno bussato alla porta degli spagnoli per cercare di capire la fattibilità di un’operazione i cui costi si sono drasticamente ridotti a seguito delle prestazioni del trequartista non di certo esaltanti del fantasista. Secondo le ultime stime, i Blancos valutano il proprio calciatore tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma potrebbero decidere di accontentarsi di una cifra inferiore laddove il calciatore esprimesse il desiderio di cambiare aria.