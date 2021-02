Ramos alla Juventus, calciomercato: la decisione del difensore | La svolta

Calciomercato Juventus, il futuro di Sergio Ramos è un rebus: il rinnovo con il Real Madrid tarda ad arrivare dal momento che il difensore sembra ancora piuttosto dubbioso

Calciomercato Juventus Sergio Ramos/ Il contratto di Sergio Ramos con il Real Madrid scadrà il prossimo giugno e, almeno fino a questo momento, i tentativi per cercare di pervenire ad un accordo con l’entourage del calciatore si sono rivelati piuttosto vani. Il difensore, infatti, continua a chiedere un biennale a circa 10 milioni di euro a stagione: tanti, troppi per le casse dei Blancos, che vorrebbero far sottoscrivere al proprio capitano un contratto dalla durata di un solo anno a cifre drasticamente inferiori.

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, Sergio Ramos non ha ancora deciso il suo futuro. I club disposti ad assicurare le sue prestazioni non mancano, anche se la sua priorità sarebbe quella di continuare la sua esperienza in quel di Madrid. Le prossime settimane verosimilmente dovrebbe tenersi un summit tra i vertici dirigenziali del club madrileno e gli agenti dell’iberico per cercare di pervenire ad una fumata bianca che ancora oggi appare di difficile concretizzazione.