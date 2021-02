Juventus, rebus Dybala per l’attacco di Andrea Pirlo

Attacco spuntato in questa fase per la Juventus di Andrea Pirlo, sempre più aggrappata alle prodezze di Cristiano Ronaldo.

Impossibile pensare ad una squadra senza il campione portoghese, sempre presente nelle ultime partite e costretto a fare gli straordinari vista la mancanza di alternative per Pirlo. Il tecnico della Juventus deve fare a meno da tempo di Paulo Dybala e nelle ultime settimane ha potuto contare su un Morata non al meglio, che ha garantito comunque grande impegno e dedizione alla maglia. Si entra adesso in un ciclo molto importante di appuntamenti, sia in serie A che in Champions League. E la Juve spera di poter recuperare Dybala al più presto.



LEGGI ANCHE —>Ritorno di fiamma per un centravanti già passato dallo Stadium

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juve, Icardi in bianconero: l’indizio arriva dai social