Non solo Son, la Juventus sogna un’altra stellina sudcoreana

La Juventus segue da vicino l’evolversi della situazione rinnovo tra Kang e il Valencia. Bianconeri pronti a sferrare un importante attacco.

Proprio in un articolo di ieri, vi parlavamo di come Fabio paratici stia pensando di sferrare Sun deciso attacco a Son del Tottenham. Il calciatore sudcoreano, infatti, è nel mirino di Fabio Paratici. I londinesi, al momento sono noni il classifica e sembra complicata una possibile qualificazione in Champions. Ecco che, per fare cassa, la dirigenza degli “Spurs” potrebbe lasciar partire Son. La cifra richiesta per la cessione si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. Troppo, decisamente più di quanto costerebbe Kang del Valencia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus senza difesa. Pirlo costretto ad inventarsi un terzino: le soluzioni

Chi è Kang e perché piace alla Juventus

Tra i club più interessati al miglior giocatore del Mondiale under 20 del 2019 c’è la Juventus. Al momento è in una posizione di stand by. Paratici osserva, se dovesse decidere di affondare troverebbe in Jorge Mendes un prezioso alleato. Il portale calciomercato.com spiega che Kang non vuole rinnovare il contratto e che se non dovesse farlo a breve, la cessione sarebbe inevitabile. Il contratto va in scadenza nel 2022. Un bel problema, che obbliga a pensare a un piano B. Se lo scenario non dovesse cambiare in estate saranno costretti a cederlo, per evitare di perderlo a zero. Sarebbe un colpo al cuore per il club spagnolo, che ha puntato sul talento sudcoreano. nel 2011. Esattamente quando aveva 10 anni, dopo averlo ammirato in un provino.