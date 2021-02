Calciomercato Juventus, Zidane ha messo gli occhi sul giovane difensore bianconero Romero, attualmente all’Atalanta.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid di Zinedine Zidane avrebbe messo nel mirino Romero. Il difensore dell’Atalanta di Gasperini, osservato speciale nel match di Champions League, il cui cartellino è ancora di proprietà bianconera. Ad inizio estate l’Atalanta aveva chiesto il difensore della Juventus versando 2 milioni di euro, con la formula del prestito biennale. L’ex giocatore del Genoa si è così legato ai bergamaschi fino fino all’estate del 2022. La Dea potrebbe pagare altri 2 milioni di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi e decidere di riscattare il calciatore al costo di 16 milioni, ma c’è comunque da fare i conti con l’interesse del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, blitz del Real sul difensore bianconero

Il difensore classe 1998, diventato un punto fermo della difesa di Gasperini giusto ieri sera disputava il match di Champions League contro i blancos. In stagione ha collezionato 25 presenze, riuscendo ad andare a segno per ben 3 volte. Il suo rendimento è cresciuto di partita in partita, tanto da finire nel mirino dei grandi club. E proprio come riportano i rumors spagnoli, il Real Madrid si sarebbe ampiamente interessata al giocatore. Come riporta da ‘Don Diario’, il nome di Romero sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti dei merengues. Il Real Madrid è alla ricerca di giovani promesse in vista della – possibile – rifondazione che si farà la prossima stagione. Ieri sera – sotto gli occhi dei dirigenti del Real – l’ex Genoa e Juventus è stato preso sotto esame.