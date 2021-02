Juventus, situazione infortunati in casa bianconera: il punto

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida di campionato con i bianconeri che dovranno vedersela con il temibile Verona di Juric.

Una partita da prendere assolutamente con le pinze, considerando il valore di un avversario sempre ben messo in campo e capace di fermare anche altre big con il suo gioco organizzato. Contro gli scaligeri Pirlo dovrà davvero inventarsi la formazione, visto che ci saranno delle importanti defezioni. Sia per quanto riguarda la difesa, con Dragusin che dovrebbe giocare come terzino destro, che in avanti dove per il tecnico ci sono poche alternative.



Juventus, in tre possono tornare il prossimo 6 marzo contro la Lazio

La speranza della Juventus è quella di recuperare al più presto Arthur e Dybala, ma non solo. Come riporta infatti Tuttosport, altri importanti elementi della rosa bianconera stanno lavorando sodo per rientrare al più presto. Per i difensori centrali Bonucci e Chiellini e per il laterale colombiano Cuadrado la data del ritorno in campo potrebbe essere quella del 6 marzo, quando i bianconeri affronteranno la Lazio in serie A. Un match nel quale testare le proprie condizioni anche in vista del successivo match di Champions League contro il Porto in programma tre giorni dopo. Inutile sottolineare come la presenza di questi elementi di grande esperienza potrebbe essere fondamentale per passare il turno.