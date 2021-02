Muriel alla Juventus, calciomercato: super affare con la “Dea” | Scambio e conguaglio

Calciomercato Juventus, Muriel sarebbe entrato in orbita bianconera: Paratici è alla ricerca di una prima punta di spessore, e sarebbe pronto a proporre all’Atalanta un super scambio

Calciomercato Juventus Muriel/ Definire strepitosa la stagione fin qui disputata da Luis Muriel sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. In 21 apparizioni ha timbrato la marcatura per ben 14 volte, rendendosi protagonista anche di 4 assist: come se non bastasse, nelle 9 volte in cui è partito titolare, il colombiano è sempre andato a segno. Un ruolino di marcia davvero impressionante per quello che è stato definito il panchinaro più decisivo della Serie A ma non solo. Contro il Cagliari e contro il Napoli, per citare gli esempi più vicini cronologicamente, ha spaccata la partita con due reti da puro campione: un mix di velocità, tecnica e classe, che lo rendono una prima punta assolutamente atipica.

Non è un caso che siano in molti a definirlo il nuovo Ronaldo. In effetti, il passo felpato del Fenomeno c’è, così come la grandissima facilità nel dribbling: la cura Gasperini lo ha rigenerato anche e soprattutto sotto il profilo della continuità, rendendolo un attaccante assolutamente completo. E non è un caso che gli addetti ai lavori dei top club stiano cominciando a sondare il terreno in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: tra questi c’è sicuramente la Juventus, la cui necessità d’ avere un attaccante di ruolo che possa far rifiatare Alvaro Morata si sta rivelando in tutta la sua ineluttabile problematicità.