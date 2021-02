Alaba, si riaprono i giochi. Scenario clamoroso per la Juventus

Alaba al Real Madrid potrebbe non farsi, le conferme dei giorni scorsi iniziano a sgretolarsi. La Juventus pronta a fiondarsi di nuovo sul difensore.

David Alaba sembrava destinato al Real Madrid (in estate lascerà il Bayern a zero), ma la notizia non ha trovato conferme. C’è dunque margine per le altre pretendenti. Una di queste è la Juventus, ma attenzione al Psg e ai top club inglesi come Liverpool, City e United. Paratici è praticamente un anno che sta dietro al difensore dei bavaresi e conosce passo dopo passo ogni risvolto della vicenda. Lui è pronto a sferrare l’attacco.

Alaba, i costi sono alti

La concorrenza, come detto, è agguerrita. Real Madrid, Psg, Barcellona e Manchester City sembrano essere interessato al jolly dei bavaresi. Per loro, come per le altre pretendenti, c’è però da fare i conti con la richiesta monstre che l’agente starebbe presentando a tutte le società che chiedono informazioni. Secondo quanto trapelato, Alaba vorrebbe un ingaggio da dodici milioni di euro netti. Una cifra che potrebbe spaventare la Juventus, come tutti club interessati al difensore austriaco. Paratici, ad ogni modo, ha tutto memorizzato e non molla la presa.