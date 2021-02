Calciomercato Juventus, il Real fa sul serio per il difensore | Pronta l’offerta

By

Calciomercato Juventus, il Real sarebbe sulle tracce di Christian Romero. I Blancos sarebbe disposti a mettere sul piatto una buona offerta per il difensore: da capire se l’Atalanta deciderà di riscattarlo o meno

Calciomercato Juventus Romero/ L’avventura di Sergio Ramos con la maglia del Real Madrid sembra essere giunta al capolinea. Il difensore spagnolo non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo giugno, e le possibilità che si materializzi un clamoroso addio stanno diventando sempre più concrete con il passare dei giorni. Ecco perché il club spagnolo si starebbe cautelando, e avrebbe cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca di un possibile sostituto del capitano dei Blancos e della Nazionale spagnola.

A tal proposito, secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il Real avrebbe cominciato ad effettuare i primi sondaggi per capire la disponibilità di Christian Romero a trasferirsi nella capitale spagnola. L’argentino è ormai un titolare fisso all’interno dello scacchiere tattico di Gianpiero Gasperini: il difensore ex Genoa formalmente è ancora di proprietà della Juventus, dal momento che si è trasferito in terra orobica con la formula del prestito con diritto di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi.