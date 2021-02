Calciomercato Juventus, il punto sugli acquisti futuri: tante certezze ma anche grandi opportunità, dal centrocampo fino all’attacco.

Calciomercato Juventus, tanti – possibili – affari in dirittura d’arrivo. I bianconeri fanno il punto sui nuovi acquisti, che non escluderanno anche grandi cessioni. Per il momento il reparto che potrebbe essere, nuovamente, rivoluzionato è in mediana. La Juventus avrebbe già in mente due giocatori che segue già da diverso tempo, Locatelli del Sassuolo e Aouar del Lione. Due profili diversi ma entrambi molto giovani e di grande qualità tecnico-tattica. Ma le opportunità non si fermerebbero qui.

Calciomercato Juventus, il punto sugli acquisti dal centrocampo e non solo

In mediana i nomi forti sono quei due, Locatelli è già da tempo ricercato da Pirlo e sarebbe l’interprete perfetto per la concezione di regista del centrocampo che intende il maestro. Aouar con la sua dinamicità darebbe ulteriore beneficio offensivo e grande dinamicità al settore del campo. Ma in attacco si punta sempre una – possibile – nuova punta da regalare al maestro. I nomi caldi sono sempre Depay, l’olandese è in scadenza con il Lione e potrebbe arrivare a parametro zero e ora l’ultima suggestione parlerebbe, sempre a parametro zero, del Kun Aguero del Manchester City. Icardi continua a piacere ma bisognerà capire come si muoverà il Psg sul mercato. Se invece Ronaldo dovesse partire, così come Dybala, allora si potrebbe sognare in grande come Haaland, obiettivo che diventerebbe possibile solo qualora patissero – per davvero – i big dell’attacco, vista la clausola di 75 milioni sul contratto del giocatore.