Dybala, cosa succede davvero? Adesso la Juventus è preoccupata

Il consulto a Barcellona per il ginocchio di Paulo Dybala ha escluso complicazioni di una certa portata. Il dies, però, preoccupa la Juventus.

Praticamente non ha mai giocato. Paulo Dybala in questa stagione si può dire che sia l’uomo in meno della Juventus. Il campione argentino, MVP dell’ultimo campionato, non è mai riuscito a riprendersi dalla sera di Juventus-Lione. Luglio, ricorderete? Sarri lo mandò in campo e il suo stiramento gli provocò una ricaduta. Da lì, poi, tutta una serie di guai che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco come mai in carriera. Adesso c’è il problema del ginocchio che tiene in ansia la Vecchia Signora.

