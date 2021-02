Mkhitaryan alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa grazie a…Raiola

Calciomercato Juventus, Mkhitaryan sarebbe entrato nel mirino di Fabio Paratici come rinforzo per la prossima stagione

Mkhitaryan calciomercato Juventus/ Importante novità sul fronte Mkhitaryan. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Notizia Sportiva, infatti, anche la Juventus si sarebbe iscritta nella corsa per il calciatore, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma in scadenza quest’anno. L’armeno è autore fino a questo momento di una stagione assolutamente sensazionale, condita da 11 goals e 10 assist, ma non ha ancora trovato l’accordo per il club capitolino, che non vorrebbe andare oltre un biennale a circa 3 milioni di euro di euro a stagione.

Di diverso avviso è il calciatore, le cui richieste non sarebbero inferiori ai 4 milioni di euro: ecco perché la Juventus spera di potersi inserire in questa situazione di empasse, che andrà risolta in tempi relativamente brevi: la Juve, dal canto suo, è alla ricerca di un calciatore di qualità, abile in tutte e due le fasi. A maggior ragione se, come sembra, dovesse concretizzarsi la cessione di Paulo Dybala, che è sempre più lontano dal continuare la sua esperienza sotto la Mole. Ecco perché Mkhitaryan potrebbe rappresentare per la Vecchia Signora un ottimo affare, a prezzi relativamente contenuti: nelle prossime settimane sono attesi inevitabilmente colpi di scena.