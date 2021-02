Douglas Costa alla Juventus, calciomercato: il ritorno del brasiliano

Calciomercato Juventus, Douglas Costa è attualmente in prestito al Bayern Monaco. Spunta una novità importante sul suo futuro

Calciomercato Juventus Douglas Costa/ Sebbene l’avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco fosse cominciata con alte aspettative, al momento il brasiliano sta tradendo le attese. Sono poco meno di 700 i minuti giocati dall’istrionico esterno, che ha messo a referto soltanto un goal e un assist. Troppo poco per un calciatore che cercava di rilanciarsi anche e soprattutto in campo internazionale, dopo la dicotomica esperienza con la maglia della Juventus.

Proprio i bianconeri decisero di cedere in prestito il calciatore al Bayern Monaco per liberare spazio salariale, atto a finanziare gli ultimi colpi di una sessione estiva terminata con l’acquisto di Federico Chiesa: colui, cioè, che ha ereditato quella corsia esterna che Douglas Costa ha lasciato più volte libera a causa degli innumerevoli infortuni che lo hanno visto protagonista sotto l’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa ritorna? Ecco le ultime indiscrezioni

Calciomercato Juventus Douglas Costa/ Secondo quanto riportato dai media iberici, notizia poi ripresa da tuttojuve.com, Douglas Costa aspira a ritornare in Serie A: in un campionato che lo ha visto, nolente o volente, protagonista. Flick lo ha relegato in più di una circostanza in panchina: fattore che avrebbe spinto il brasiliano a valutare la situazione, e a considerare quell’ipotesi di un addio che in un primo momento aveva cercato di escludere. Quello che è certo è che il Bayern Monaco non lo riscatterà dalla Juventus: sarà compito della vecchia Signora garantire la soluzione migliore per l’ala sudamericana.

