Verona Juventus, alcune assenze di lusso per la sfida di domani ma anche grandi sorprese in difesa, potrebbe partire titolare Dragusin.

Verona Juventus, sfida cruciale per i bianconeri a culmine di un mese super tosto dal punto di vista delle sfide, ma marzo non sarà comunque più leggero, anzi, ci sarà la data di recupero per la sfida contro il Napoli. Pirlo sa dell’importanza di questo momento e non può permettersi di perdere punti importanti, proprio per questo motivo domani sera contro il Verona, in una trasferta contro un’avversaria “tosta” come l’ha definita lo stesso maestro, si appresta a proporre la formazione solita con alcune grandi esclusioni ma sorprese in difesa. Potrebbe infatti partire dal primo minuto il giovane Dragusin, centrale rumeno dalle indubbie qualità e pronto a fare la differenza in prima squadra nonostante l’ancora giovanissima età.

Verona Juventus, probabili formazioni: sorpresa in difesa

Una partita tutt’altro che semplice quella di domani, la Juventus non può permettersi di sbagliare e Pirlo vuole continuare la cavalcata per lo scudetto anche se quest’anno sarà tutt’altro che semplice. Domani sera non ci saranno Dybala e Morata entrambi fermi per problemi fisici. Morata per questo strano virus che l’ha colpito ma che lo vedrà presto in campo. Proprio per questo motivo Pirlo dovrà affidarsi agli uomini a disposizione provando l’impresa di vincere in un campo complesso e contro una buona squadra come il Verona. Ecco, i probabili, undici che scenderanno in campo domani sera: