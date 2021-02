Juventus, conferenza stampa pre Verona. La Serie A riparte e i bianconeri non posso più perdere punti per cercare i vertici della classifica.

Juventus, Pirlo non può più concedersi di perdere punti importanti in campionato, proprio per questo motivo col Verona si prospetta una sfida cruciale per la classifica. In conferenza stampa il maestro ha fatto il punto sulla situazione parlando anche della sfida di domani sera, il Verona: squadra che sta facendo un ottimo campionato. Ecco le parole del maestro, “La partita va affrontata nel migliore dei modi perché è una partita difficile. Con Juric gioca un buonissimo calcio, con tanti uno contro uno. Dovremo stare attenti alla loro fisicità, alla corsa e alle loro trame di gioco. Hanno aggiunto giocatori rispetto all’andata quindi sarà tosta”.

Juventus, conferenza stampa pre Verona: “Partita tosta”

Il maestro ha poi parlato degli uomini che scenderanno in campo, ci potrebbero essere alcune sorprese. “Non recupera nessuno, in più abbiamo Danilo squalificato quindi Dragusin può essere un’opzione fin dall’inizio”.