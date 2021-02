Juventus in emergenza infortuni, le due punte di scorta per Pirlo

Juventus, bianconeri senza Dybala e Morata. I bianconeri hanno solo più due punte, Ramsey e Chiesa saranno le scorte in più.

Juventus, bianconeri in allarme infortuni. Con Morata e Dybala fuori, la rosa di Pirlo ha solo più due punte nel ruolo (Ronaldo e Kulusevski) e quindi potrebbe valutare nuovi assetti tattici valorizzando altri due giocatori a disposizione, stiamo parlando di Chiesa e Ramsey. Sia il gallese che Federico Chiesa hanno fra le loro qualità la possibilità di avanzare con impiego offensivo e sono già stati provati davanti anche quest’anno per qualche spezzone di gara contro la Sampdoria.

Come dicevamo poc’anzi situazione simile si è già verificata nel corso della stagione, esattamente nella sfida di campionato contro la Sampdoria: in quel caso Dybala era già ai box e Kulusevski doveva scontare una squalifica per aver raggiunto le cinque ammonizioni in campionato. Proprio in quell’occasione la Juventus quella partita la vince, sbloccandola con Federico Chiesa e chiudendola nei minuti di recupero con Aaron Ramsey. I due giocatori che in questo momento così delicato causa infortuni potrebbero risultare cruciali nel cammino dei bianconeri.