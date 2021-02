Georgina innamorata pazza: «Cristiano Ronaldo la mia ispirazione»

Georgina Rodriguez racconta l’amore profondo, fatto di quotidianità e condivisione, con il campione della Juve Cristiano Ronaldo.

«La mia famiglia è la mia priorità – ha detto – I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore». E questo sentimento è evidente in ogni sua parola, anche quando si parla di palestra e allenamenti in casa. Georgina Rodriguez racconta la sua vita con il campione della Juventus. Stare di fianco allo sportivo più famoso al mondo, Cristiano Ronaldo, non è facile. «Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… e io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore» ha rivelato.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

In un’intervista a Sportweek, Georgina Rodriguez aggiunge tanti dettagli. «Cristiano non può andare al supermercato… – ha spiegato –. Ma grazie alla mascherina, ultimamente, siamo scappati a far a spesa qualche volta… e qualche anno fa siamo riusciti anche ad andare al cinema! È un super papà e il miglior marito che potessi sognare. Ma non cucina. Dopo essersi allenato per tutta la mattina, merita di trovare a tavola un buon piatto di cibo caldo preparato con amore. Abbiamo uno chef e a volte cucino io. E cambiare una lampadina a casa nostra è impossibile, abbiamo i soffitti così alti… Se tu fossi Cristiano Ronaldo, cambieresti una lampadina a 6 metri da terra?! Meglio di no. Prenditi cura di te stesso e dedica te stesso a essere il migliore in quello che fai. Al resto, ci penso io. Faccio in modo che tutto funzioni. Mi piace prendermi cura della mia casa e della mia famiglia».