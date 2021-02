Formazioni ufficiali Hellas Verona Juventus: la scelta su Dragusin

Hellas Verona Juventus, le formazioni ufficiali: Andrea Pirlo ha sciolto il dubbio Dragusin. Ecco i titolari del match del Bentegodi

Hellas Verona Juventus Formazioni ufficiali/ L’attesa è finita: non manca molto al fischio d’inizio di Hellas Verona Juventus, gara molto importante soprattutto per i ragazzi di Andrea Pirlo, a caccia di punti preziosi per continuare a cullare il sogno scudetto. Il tecnico bianconero deve, però, far fronte ai numerosi infortuni che da qualche settimana stanno creando non pochi grattacapi al Maestro: tra infortuni e squalificati, almeno potenziali titolari non scenderanno in campo al Bentegodi. Ecco le scelte dei due allenatori:

Formazione ufficiale Hellas: Silvestri, Magnani, Gunter, Lovato, Faraoni, Sturaro, Ilic, Di Marco, Barak, Zaccagni, Lasagna