Video Goal Ronaldo Verona Juventus: gli ospiti passano in vantaggio

Verona Juventus, Video Goal Ronaldo: è stato bravo ad intrufolarsi nella difesa avversaria. Clicca qui per vedere la rete

Hellas Verona Juventus/ Ronaldo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai compagni, portando in rete gli ospiti. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e portare a casa i tre punti, fondamentali per la testa della classifica che oggi più che mai potrebbero fare la differenza andando sempre più vicini all’Inter capolista.

Ronaldo è stato bravissimo a ritagliarsi uno spazio all’interno della difesa avversaria e battere il portiere con una conclusione precisissima. I Campioni d’Italia uscenti dovranno essere molto bravi a proteggere il vantaggio: la squadra di Juric, come prevedibile, si riverserà in attacco alla ricerca del pareggio. Clicca qui per vedere il goal.