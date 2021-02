Icardi alla Juventus, calciomercato: maxi affare con il Psg, Dybala sul piatto

Calciomercato Juventus, la pista Icardi non tramonta: possibile l’inserimento di Paulo Dybala nella trattativa come pedina di scambio

Dybala Juventus Icardi Calciomercato/ L’esigenza di avere a disposizione un altro centravanti di livello internazionale che possa interscambiarsi con Alvaro Morata si sta rivelando in tutta la sua problematicità in questo frangente di stagione. La rosa a disposizione di Andrea Pirlo si sta rivelando Ronaldo-dipendente, anche e soprattutto in concomitanza delle prolungate assenze di Paulo Dybala ed Alvaro Morata. Soprattutto l’argentino, con il quale non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, potrebbe fungere da pedina di scambio.

Come rivelato da Serie A news, infatti, la Juve potrebbe entrare nell’ordine di idee di sacrificare la Joya pur di arrivare a Mauro Icardi, da tempo nel mirino dei vertici dirigenziali della Vecchia Signora. Maurito, dopo l’esplosione di Moise Kean che di fatto gli ha soffiato il posto da titolare, non è considerato più imprescindibile all’interno del nuovo progetto tecnico inaugurato da Mauricio Pochettino, che in più di una situazione gli ha preferito l’attaccante ex Juventus. Ed è proprio la compagine piemontese che potrebbe riportare in Italia l’ex capitano dell’Inter.