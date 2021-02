Juventus, calendario a marzo fitto di impegni: le sfide in programma

La Juventus ha concluso il mese di febbraio con un pareggio sul campo del Verona e ora deve guardare inevitabilmente avanti.

Tra campionato e Champions League il mese di marzo è quello chiave per capire dove può arrivare la formazione bianconera. Chiamata a rimontare in serie A sull’Inter capolista ma anche a ribaltare tutto in Champions, con la speranza di riuscire ad andare avanti in un trofeo che manca da 26 anni nella bacheca dei bianconeri.

Juventus, le partite del mese di marzo

Calendario ancora fitto, come dicevamo, e si comincia già martedì sera perché alle 20.45 la formazione bianconera giocherà in casa contro lo Spezia, squadra mai arrendevole e temibile specie in trasferta. Il tour de force però è appena all’inizio, perché il 6 ci sarà un altro match casalingo, questa volta contro la Lazio. Partita che metterà in palio punti d’oro per un piazzamento Champions. Infine il trittico allo Stadium si concluderà il 9 con la sfida di ritorno degli ottavi di Champions con il Porto. Sfida nella quale ci sarà da recuperare il ko per 2-1 all’andata. Per Ronaldo e compagni ci sarà poi poco tempo per riposarsi, visto che il 14 marzo dovrà giocare a Cagliari e il 21 contro il Benevento in casa. Nel mezzo, il 17, un altro appuntamento in campionato contro il Napoli, recupero della gara non disputata ad ottobre. Insomma un mese davvero tirato e probabilmente decisivo per le sorti della stagione della Juventus.