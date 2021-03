Juventus, conferenza stampa pre Spezia. La Serie A riparte e i bianconeri non possono più perdere punti importanti.

Juventus, Pirlo non può più concedersi di perdere punti importanti in campionato, proprio per questo motivo con lo Spezia, in casa, si prospetta una sfida cruciale per la classifica. In conferenza stampa il maestro ha fatto il punto sulla situazione parlando soprattutto della sfida di domani sera, lo Spezia ospite dei bianconeri all’Allianz Stadium. Ecco cosa ha detto: “Sarà una partita difficile, loro si sono dimostrati all’altezza della Serie A e hanno fatto risultati anche contro le grandi. Stanno disputando un grandissimo campionato. Ma noi non possiamo sbagliare per continuare a inseguire lo scudetto, dovremo essere intensi dal primo minuto”.

Juventus, conferenza stampa pre Spezia: le parole di Pirlo

Poi ha anche aggiornato sulle formazioni, come sappiamo la Juventus è in emergenza infortunati. Tanti giocatori assenti per la sfida di domani sera: “Domani torna Danilo che ci dà tante alternative. Chiesa seconda punta? Non è pensabile, come caratteristiche. La formazione non la faccio sulla base di Juventus-Lazio di sabato, ma sui giocatori a disposizione”.