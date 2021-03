Juventus Spezia, un’altra gara fondamentale. Ora la corsa al primato sarà difficile ma i ragazzi ci credono e vogliono vincere.

Juventus Spezia, un’altra sfida cruciale.

Match davvero molto importante per i bianconeri di Pirlo, che ora più che mai, sono obbligati a fare risultato se vogliono rimanere in scia dell’Inter. Aspettando un passo falso della squadra di Conte, è fondamentale riuscire a vincere i match decisivi con le piccole. Missione che non si preannuncia affatto semplice. Un’altra prova del nove per i bianconeri che non possono permettersi ulteriori passi falsi soprattutto dopo la vittoria dell’Inter di ieri.

Juventus Spezia probabili formazioni: Pirlo vuole vincere

Bianconeri di nuovo contati a causa dei tanti infortunati. Sono infatti fuori per infortunio Dybala, Arthur, Bonucci, Morata, Cuadrado e Chiellini. L’allenatore dunque potrebbe confermare il solito 4-4-2. In attacco rimane disponibile il solo Kulusevski al fianco dell’indiscutibile Ronaldo. Ecco, dunque, gli undici probabili giocatori che scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium di Torino:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Un’altra prova del nuove per i bianconeri che non dovranno fare ulteriori passi falsi per rimanere sulla scia dell’Inter capolista, ormai, di 10 punti davanti (la Juventus deve però recuperare la sfida contro il Napoli). Un anno che sembra molto condizionato dagli infortuni che non sembrano placarsi. Ma come ha detto giustamente Chiesa nel post gara di Verona, non ci sono alibi. La Juventus deve riprendersi e tornare a macinare punti importanti non scoraggiandosi, domani sera lo Spezia e poi la Lazio sabato: due sfide decisamente importanti per la classifica.