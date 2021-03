Juventus, rebus Morata: le parole di Pirlo sullo spagnolo

La Juventus domani sera sarà di scena allo Stadium per affrontare lo Spezia in un match di campionato che si preannuncia molto delicato per i bianconeri.

Non c’è alternativa alla vittoria per la formazione di Pirlo, che ha visto aumentare il divario dall’Inter dopo l’ultimo turno. Il decimo scudetto consecutivo sta diventando sempre più complicato da agguantare, ma non c’è alcuna voglia di arrendersi da parte di Cristiano Ronaldo e compagni. Occhio però ad uno Spezia che in trasferta gioca sempre e comunque a viso aperto e ha già creato in passato grattacapi alle grandi. La Juventus si presenta a questa sfida con una lunga lista di indisponibili, da Bonucci a Cuadrado, da Arthur a Dybala. E con un Morata che rimane in dubbio fino alla fine.

