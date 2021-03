Cristiano Ronaldo, dubbi della Juventus sulla permanenza. Da Miami…

La Juventus non è più sicura di trattenere Cristiano Ronaldo anche nella prossima stagione. Il portoghese è tentato dal Miami di Beckham.

Il QS questa mattina ha analizzato la posizione del Re. In particolare si sofferma sul presente e sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Juve, 60 milioni di dubbi. Tentazione Miami”, titola il quotidiano. Fermo restando che l’unico punto fermo stagionale resta proprio CR7, croce e delizia della Vecchia Signora. Se i 47 gol segnati nelle ultime 47 in A valgono più di mille parole, così come il 43% di reti segnate dalla squadra, appare evidente come la squadra sia dipendente da lui. Ma anche per il destino economico della Juventus. Costa quasi 60 milioni l’anno alle casse del club.

Cristiano Ronaldo e i costi insostenibili

60 milioni erano tantissimi prima del Covid, figurarsi ora. E chissà che il sorriso non possa tornare a CR7 lontano da Torino, se la stagione della Juventus non dovesse portare nemmeno un trofeo. Magari a Miami, in quella Florida baciata dal sole dove sarebbe stato invitato da David Beckham a giocare nella sua Inter Miami. E le casse bianconere potrebbero ringraziare, anche alla luce dei 113 milioni di riscatti a cui sarà chiamata la Juventus.