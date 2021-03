Juventus, Buffon e il rapporto con Pirlo: “Amici sì, ma…”

By

Juventus, Buffon ha confessato la lunga amicizia che ha con il maestro. Si conoscono dal 1993, ma ora lo chiama mister.

Juventus, Pirlo e Buffon sono ormai amici da lunghissimo tempo. I due hanno condiviso tutto: vinto un mondiale in primis ma oltre ad essere stati anche compagni alla Juventus sono grandi amici dal 1993. Lo ha dichiarato lo stesso portierone, che intervistato al ‘Guardian’ ha parlato del suo splendido rapporto con il maestro. “La mia amicizia con Pirlo arriva da molto lontano. Io, lui e Gattuso ci conosciamo dal 1993. Quando poi si ha la fortuna di condividere un viaggio insieme come la vittoria del Mondiale, credo che il rapporto venga ulteriormente sigillato”.

Buffon ha poi continuato, sempre parlando del rapporto con Pirlo “Non è solo una questione di amicizia, perché un’amicizia non nasce vincendo i Mondiali, è il legame che viene sigillato. Ci ha dato una comprensione condivisa, che non potrà mai cambiare o interrompersi. La prima cosa che ho fatto quando è diventato l’allenatore della Juventus è stata quella di chiamarlo mister. Di fronte agli altri, è sempre mister. È una questione di rispetto: finché siamo in campo, lui ha un ruolo e io un altro. Quando usciamo dal campo, e siamo insieme, allora torniamo ad essere Gigi e Andrea“.