Juventus, Dybala quasi pronto. Le condizioni degli altri infortunati

De Ligt verrà sottoposto a nuovi accertamenti oggi, per Arthur nessuna novità all’orizzonte. Dybala invece sembra accendere una fiammella di speranza per i tifosi.

Secondo Sky Sport, Matthijs de Ligt verrà monitorato con gli esami nelle prossime ore. Tutto questo per chiarire le condizioni fisiche dopo il problema di ieri in riscaldamento prima del match con lo Spezia. Non finisce qui, perché per Paulo Dybala e Arthur ci sono ancora tempi di recupero misteriosi e non c’è alcuna certezza. Insomma, la fortuna per la Vecchia Signora non intende inviarle un bacio e continua a voltarle le spalle. A dare una fiammella di speranza ai fan della Juventus c’ha pensato però Paulo Dybala.

Le parole di Dybala

«Coming soon», scrive la Paulo Dybala sui social in calce al video che lo ritrae in allenamento. Presto in arrivo, quindi. La Joya lavora duro per superare il problema al ginocchio sinistro che lo tormenta da quasi due mesi ormai. Lo fa seguendo il nuovo programma messo a punto dopo le visite specialistiche della scorsa settimana a Barcellona e Innsbruck. Pesi, addominali, potenziamento muscolare, lavoro specifico in piscina. L’argentino non perde un attimo perchè vuole rientrare il più presto possibile e lasciarsi alle spalle questo lungo periodo buio iniziato il 10 gennaio contro il Sassuolo. Le sensazioni sono positive, il dolore al momento sembra svanito ma ora bisogna attendere quando riprenderà a calciare il pallone, con forza e intensità, per capire se il peggio è passato.