Calciomercato Juventus, il possibile ritorno di Kean è sempre più complicato, il Psg pensa al riscatto definitivo dell’italiano.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Moise Kean si complica. L’attaccante italiano che in questa stagione è, letteralmente, esploso in Francia è stato oggetto di forte analisi da parte della dirigenza bianconera che stava pensando al ritorno in Italia ma non sarà così semplice. Sembra infatti che il Psg sia propenso ad andare verso il riscatto. Un colpo decisamente importante in chiave futura. Il procuratore di Kean è Mino Raiola che starebbe lavorando proprio in ottica di riscatto con i francesi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala quasi pronto. Le condizioni degli altri infortunati

Calciomercato Juventus, ritorno complicato: c’è l’ipotesi riscatto

La Juventus lavora al grande ritorno, un nome che piace e lo stesso giocatore in un’intervista si è lasciato andare ad un ricordo positivo di Torino praticamente confessando il suo amore per i colori bianconeri. Due destini pronti ad incontrarsi di nuovo? La volontà della dirigenza è quella ma non sarà semplice visto il boom del giocatore in Ligue 1. Lo stesso Leonardo giusto qualche settimana fa ha parlato del giocatore dicendo: “Non vogliamo lasciarci sfuggire un giovane dal futuro importante, ma valuteremo”.