Juventus, fiducia a tempo: è già partito il totonomi

Juventus, la fiducia è a tempo. Ed è già partito il totonomi per il possibile successore. I dettagli delle possibili operazioni

Pirlo rischia? Forse. Dipende tutto dai risultati che arriveranno. E forse potrebbero anche non bastare per il tecnico bianconero al primo anno in panchina che deve farsi le ossa con un unico obiettivo: quello di vincere tutto. Nelle scorse settimane, soprattutto dopo la sconfitta di Napoli e quella contro il Porto, si sono sempre fatte più insistenti le voci di un possibile addio.

Ma ovviamente, il futuro della panchina, è nelle mani di Pirlo. Se ci sarà un cambio di marcia in questa seconda parte di stagione, allora il nome per il futuro rimarrà il suo. Certo, il totonomi è già partito. Così come spiega calciomercato.it.

