Juventus sotto attacco, la sentenza: “Fuori dalla lotta scudetto”

Juventus, ha parlato a Sky il giornalista, spiegando che la squadra bianconera al momento è fuori dalla lotta scudetto

Ospite negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus. Iniziando dalla vittoria sulla Spezia di ieri sera e continuando con la lotta scudetto. Ha elogiato anche Pirlo l’ex direttore di TuttoSport, bravo nell’azzeccare i cambi che hanno sicuramente dato un cambio di marcia alla prestazione della squadra.

“Va dato merito a Pirlo di aver pescato due giocatori che per ragioni diverse non stavano troppo bene come Morata e Bernardeschi. Invece ieri sera hanno fatto bene – ha sottolineato – e hanno sbloccato la partita subito dopo l’ingresso in campo. Penso ci sia anche dell’intuito in questo”. Un minuto dopo l’ingresso in campo infatti, Berna ha fatto l’assist per il tapin decisivo dello spagnolo che ha indirizzato la sfida.

