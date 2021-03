Calciomercato Juventus, quanto vale McKennie? Il CIES non ha dubbi

Mckennie alla Juventus, calciomercato: il texano è stato da poco riscattato dai bianconeri e il Cies non ha dubbi sulla sua valutazione

McKennie Juventus calciomercato valutazione/ Da poche ore la Juventus ha esercitato il riscatto per Weston McKennie, versando nelle casse dello Schalke 04 in totale circa 25 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 28.5 nel caso in cui la Juve raggiungesse determinati obiettivi in campo internazionale. Lo statunitense, entrato in punta di piedi nello scacchiere tattico di Andrea Pirlo, si è gradualmente ritagliato un posto da titolare per la sua forza fisica e l’ineguagliata esplosività nei movimenti, che lo rendono un vero e proprio centrocampista moderno.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, addio De Ligt: pronti 100 milioni per lui

Unico tra i centrocampisti della rosa bianconera ad inserirsi con continuità ad inserirsi nelle aree di rigore avversarie, ha messo a referto già 6 goal tra campionato e Champions League: fattori che hanno spinto la dirigenza bianconera ad esercitare il riscatto, per evitare l’inserimento di altri club, potenzialmente pericoloso.