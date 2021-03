Juventus, altro positivo al Coronavirus: emergenza totale per Pirlo

By

Rodrigo Bentancur positivo al Coronavirus: il centrocampista uruguagio dunque non sarà disponibile per la gara contro la Lazio

Juventus Bentancur coronavirus/ Tegola importante per Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur sia contro la Lazio, sia contro il Porto in Champions League. Dall’esito degli ultimi tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori bianconeri, infatti, è emersa la positività al Covid dell’uruguayano, che dovrà dunque scontare il periodo di quarantena forzata. Il calciatore è asintomatico e nei prossimi giorni si sottoporrà regolarmente ad ulteriori tamponi per accertare il naturale decorso della positività.

Una brutta notizia per il bianconeri, per i quali si prospetta una vera e propria emergenza a centrocampo, complice le condizioni poco esaltanti di Arthur, per il quale i tempi di recupero sono ancora piuttosto incerti.