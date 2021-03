Juventus, Dybala vola in Austria: le ultime sull’infortunio della Joya

Corsa contro il tempo per Dybala per esserci in Juventus Porto: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante argentino

Juventus Dybala infortunio/ Non c’è pace per il calvario di Paulo Dybala, che questa stagione ha visto il campo con il contagocce. La Joya è fermo ai box dal 10 gennaio, dal match contro il Sassuolo, durante il quale è rimasto vittima di un duro scontro con Pedro Obiang. Nei giorni scorsi l’argentino si è recato a Barcellona per avere delucidazioni in merito al fastidioso infortunio al ginocchio che lo tartassa da tanto, troppo tempo, e secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle prossime settimane potrebbe recarsi in Austria per un ulteriore analisi specialistica, questa volta ad opera del professore Flik.

Le speranze di Pirlo di avere a disposizione il numero 10 per la delicata gara contro il Porto sono piuttosto risicate: sarà una vera e propria corsa contro il tempo, ma ciò che trapela dallo staff sanitario bianconera sempre un cauto scetticismo. Nei prossimi giorni sicuramente avremo maggiori delucidazioni in merito a questa vicenda che lascia con il fiato sospeso i supporters bianconeri.